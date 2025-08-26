Barrio residencial Avec terrasse dans un immeuble neuf bel appartement projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto se encuentra en la llamada de distrito frente a Kiriat Hasharon Cerca del nuevo acceso a la autopista 2 (Tel Aviv/Haifa) El proyecto Nevo Hasharon se encuentra cerca del país Elystour, Sinagoga, Supermercado, Gan. Características del proyecto
El complejo Nevo Hasharon incluye 2 torres residenciales de alto rendimiento La prestigiosa torre residencial estará rodeada de jardines y parque de juegos privados en la residencia El proyecto Nevo Hasharon cumple con todos los estándares ambientales y económicos Un hermoso vestíbulo de una altura de techo muy hermosa Este va a presentar un puesto de guardia y decoración hecha por un designado 4 ascensores lujosos y rápidos y modernos La residencia tendrá un gimnasio y un parque infantil (jumbori) El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Características del apartamento Apartamento de 5 habitaciones de la costa de una superficie:132m2+232m2 de terraza Apartamento de 5 habitaciones de cara de superficie: 117m+21m2 de terraza Oferta interior de alto standing Tile granite porcelana 80/80 Tile granite porcelana en las habitaciones o parquet de elección. Azulejos, parquet o teca Aire acondicionado centralizado. Alta Calidad Puertas Interiores Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado,Marble encimera Baño Azulejos colgante Toilets Electric Stores en toda la casa Calidad mixer tap Apartamento vendido con plaza de aparcamiento
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo