  4. Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Asdod, Israel
de
$2,22M
8/8/25
$2,22M
14/7/25
$2,11M
;
7
ID: 26910
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

¡El único nuevo programa que no es un truco! Una arquitectura vanguardista para esta residencia frente al mar en Ashdod: -8 pisos solamente -2 ascensores incluyendo uno de shabat - Entrada de lujo con conserje -En la zona residencial de Dalet, con vistas a las villas y frente al mar Beneficios: -3 metros de altura bajo techo -Sol 80/80 -10 metros lineales cocina - rodillos eléctricos Ático dúplex con piscina privada

Localización en el mapa

Asdod, Israel

