  2. Israel
  3. Givat Shmuel
  4. Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles

Givat Shmuel, Israel
$1,16M
26/8/25
$1,16M
14/7/25
$1,09M
6
ID: 26802
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel

Sobre el complejo

Estamos encantados de presentar un nuevo y prestigioso programa inmobiliario en el nuevo barrio Ramat Adar de Givat Shmouel, una dirección de rápido crecimiento que atrae cada vez más familias de calidad, jóvenes profesionales y profesionales. ¿Por qué elegir Ramat Adar de Givat Shmouel? Ramat Adar es el mejor de ambos mundos: un ambiente residencial tranquilo, moderno y verde, cerca de Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak y Petah Tikva. Así disfrutas de la centralidad geográfica de Israel sin sacrificar la paz de la vida. Escuelas e instituciones de excelencia cerca Acceso rápido a ejes principales (vía 4, carretera 471, etc.) Centros comerciales, parques, sinagogas, servicios de salud y ocio en cuestión de minutos Una comunidad cálida, familiar y cariñosa El proyecto inmobiliario : standing & comfort Situado en una torre de 20 plantas en el corazón de Ramat Adar, este programa ofrece las últimas unidades disponibles, todas ellas entregadas con: ✅ 2 plazas de aparcamiento privado✅ Un sótano✅ Aire acondicionado completo Apartamentos disponibles : 5 habitaciones – 127 m2 net + 16 m2 terraza 6 habitaciones – 143 m2 red + 13 m2 de terraza Ventajas: Publicada en Abril 2028 20 % en la firma de contratos, saldo extendido a la entrega Ramat Adar es más que un lugar de residencia: es una opción de vida, una inversión segura y una rara oportunidad en una zona en desarrollo, en el corazón del país. Espera más, llámanos

Localización en el mapa

Givat Shmuel, Israel

