Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem

New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan
Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio...
Transmitible mayo 2029
3 habitaciones 80m2 con terraza de 10m2
3 habitaciones 85m2 con terraza 10m2
3,5 habitaciones 86m2 con terraza 10m2
Con sótano y estacionamiento
Precio desde 3.400.000sh
Por encima de las tiendas hay apartamentos de 3, 4 y 5 habitaciones
4 habitaciones 97m2 con terraza de 12m2 con sótano y 2parkings
Precio desde 4.100.00sh
5 habitaciones 120m2 con terraza de 11m2
Precios por piso , desde 4.857.000sh con sótano y 2 plazas de aparcamiento
5 habitaciones con 2 plazas de aparcamiento y una bodega 118m2 y 120m2 terraza
Precio 6.200.000sh
Ático 6 habitaciones 133m2 con hermosa terraza de 133m2, posibilidad de piscina
6 habitaciones 156m2 con hermosa terraza de 130m2 posibilidad de hacer una piscina
Precio 12,000,000 sh
Método de pago :2
20%-80%
15% en la firma, el saldo que se dividirá varias veces
Nota: los precios pueden estar sujetos a cambios
(Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que es 2% H.taxes)
Para más información o para organizar una visita,
Llámanos sin esperar al siguiente número: Simone
Simex Realice su Agencia Inmobiliaria en Israel
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
