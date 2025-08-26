  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Michkenot ahouma

Barrio residencial Michkenot ahouma

Jerusalén, Israel
de
$1,09M
26/8/25
$1,09M
14/7/25
$1,02M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 26963
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Muy bonito proyecto de 5 edificio de 6 plantas con una selección de varios apartamentos de 2 habitaciones a ático. con un lugar de sueño una proximidad del transporte público ( tranvía , el famoso tren que conecta Jerusalén con el aeropuerto de Ben Gurion ) Mahane yeouda y Saker Park.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$302,400
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,46M
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$897,000
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,20M
Está viendo
Barrio residencial Michkenot ahouma
Jerusalén, Israel
de
$1,09M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Barrio residencial En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalén, Israel
de
$870,000
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 3 edificios, incluyendo 2 edificios de 9 plantas y 1 de 16 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas reservadas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Barrio residencial Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Nuevo proyecto en 2 edificios de 9 pisos y 1 edificio de 19 pisos, Kiriat Hayovel Jerusalem Centro comercial cerca del proyecto, a 300 metros del tranvía. 2 ascensores, 3 jardines de infancia, un club para residentes, 1 parking por apartamento Entrega en marzo de 2028 2 habitaciones 54m2 c…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Barrio residencial Bon emplacement
Ascalón, Israel
de
$444,000
Actualmente ofrecemos un programa excepcional en Ramot Yoram – Netivot, un área en expansión que combina calidad de vida, naturaleza y confort moderno. Lo que el proyecto propone: • Apartamentos de 3 a 5 habitaciones, áticos y planta baja • Precios atractivos: a partir de 1.320.000 • Acabad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir