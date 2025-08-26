  1. Realting.com
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Netanya, Israel
$885,000
26/8/25
$885,000
14/7/25
$828,655
4
ID: 26854
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netanya Este proyecto es único Un hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto Exterior de piedra natural 2 ascensores modernos incluyendo una garrapata Shana El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Entrega en 2 1/2 años Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Globo de agua caliente solar Puerta interior de calidad Cocina personalizable con encimera de mármol Tiendas eléctricas en todas las ventanas Tome TV en todas las habitaciones y salón Wc suspendido, contador de tres fases Terraza con punto de agua y baldosa antideslizante Apartamento vendido con plaza de aparcamiento Te ofrecemos apartamentos 3 habitaciones 85 m2 más 12 m2 terraza 4 habitaciones 109 m2 más 12 m2 terraza

Localización en el mapa

Netanya, Israel

El mejor precio para nuestros clientes T4 de 1.860.000nis
