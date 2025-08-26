Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement clair dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
En el centro ciudad de Netanya
Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie
Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar
Características del proyecto
El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netanya
Este proyecto es único
Un hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto
Exterior de piedra natural
2 ascensores modernos incluyendo una garrapata Shana
El proyecto está acompañado por una garantía bancaria
Entrega en 2 1/2 años
Características del apartamento
Pisos por toda la casa 80x80
Aire acondicionado central
Mobiliario de baño de calidad
Válvula de fijación
Globo de agua caliente solar
Puerta interior de calidad
Cocina personalizable con encimera de mármol
Tiendas eléctricas en todas las ventanas
Tome TV en todas las habitaciones y salón
Wc suspendido, contador de tres fases
Terraza con punto de agua y baldosa antideslizante
Apartamento vendido con plaza de aparcamiento
Te ofrecemos apartamentos
3 habitaciones 85 m2 más 12 m2 terraza
4 habitaciones 109 m2 más 12 m2 terraza
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo