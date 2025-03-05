  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.

Bukit, Indonesia
de
$99,000
BTC
1.1775853
ETH
61.7222798
USDT
97 879.7660772
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
ID: 27425
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 001175
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 14/8/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Karangasem
  • Ciudad
    Kecamatan Karangasem
  • Pueblo
    Bukit

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!

Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.

El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, alto nivel de servicio.

El complejo hotelero formará parte de la colección de hoteles de la red internacional Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts es una red global de más de 9.000 hoteles en 95 países.

Número de habitaciones: estudios, 1
Superficie: 22 m2 - 65 m2
Muebles: completos

Todas las habitaciones están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles modernos, electrodomésticos y comodidades.

Precio:

  • Apartamentos de 1 habitación con una superficie de 29-36 m2 que cuestan de 99.000 USD
  • Apartamentos de 2 habitaciones con una superficie de 54-65 m2 que cuestan desde 216.000 USD

Depósito

Para inversores:

  • Reventa: Obtenga un beneficio del 30%
  • Alquiler: Proveer un ingreso estable de hasta un 16%

¡Un negocio que no requiere ninguna participación en el proceso!
Habrá una aplicación móvil donde los inversores pueden ver la ocupación y rentabilidad en línea!

Pago de baja 30%
No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2027.

Infraestructura:

  • Piscina infinita
  • Centro de spa
  • Amplio restaurante
  • Lugar de trabajo
  • Encimera con terraza
  • Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Bukit, Indonesia

