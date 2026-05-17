  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Mengwi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Mengwi, Indonesia

;
Bali
311
Lesser Sunda Islands
314
Badung
201
Kuta Selatan
89
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Mostrar todo Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesia
de
$319,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Seseh, Bali, Taryan Dragon es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 215 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitario: de 319.000 dólares a 1.28…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesia
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комлпекс 3) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece adosados. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Precios unitarios: de 190.0…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 26 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 150.00…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
MerahaMeraha
En el mapa
Realting.com
Ir