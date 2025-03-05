  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Mengwi
  4. Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali

Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali

Cemagi, Indonesia
de
$150,000
;
6
Dejar una solicitud
ID: 35369
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Mengwi
  • Pueblo
    Cemagi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Situado en Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 26 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 150.000 a 420.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Cemagi, Indonesia
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Apart - hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$94,000
Complejo residencial
Pererenan, Indonesia
de
$175,000
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$333,270
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Indonesia
de
$156,000
Complejo residencial White palm Villas – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesia
de
$125,000
Está viendo
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesia
de
$150,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$149,226
Cuatro apartamentos de 1 dormitorio en un complejo renovado en Ubud con vistas directas a la selva. El complejo cuenta con 2 piscinas y un jardín para caminar.El complejo se completó en 2023, por lo que ya muestra cifras reales de ocupación por año y rentas de alquiler. La ocupación real es …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$108,438
Un complejo de 8 apartamentos en Bali. Una exquisita fiesta en medio de terrazas de arroz y montañas, donde cada amanecer y puesta de sol es una obra maestra de la naturaleza. Su lujoso paraíso aislado con fácil acceso a la cultura local vibrante - perfección diseñada para vivir y alquilar.E…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$67,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 28–45 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0
67,000
Apartamento
45.0
99,000
Agencia
Foreign Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones