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Apartamentos en venta en Gerokgak, Indonesia

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Apartamento 1 habitacion en Pejarakan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Pejarakan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
El hormigón crudo se encuentra con acabados cálidos en esta cuidada villa de un dormitorio d…
$170,000
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