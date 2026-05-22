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Apartamentos en venta en Abiansemal, Indonesia

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Apartamento 4 habitaciones en Abiansemal, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Abiansemal, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Esta moderna villa de fusión balinesa se encuentra en 639 metros cuadrados de terreno reside…
$360,000
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Apartamento 4 habitaciones en Abiansemal, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Abiansemal, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Diseño moderno Balinese Fusion junto con auténticos fundamentos de inversión en un tranquilo…
$445,000
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