Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Residencial
  4. Piso independiente

Casa en condominio en venta en Indonesia

;
Bali
3
Lesser Sunda Islands
3
Piso independiente Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Canggu, Indonesia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Designer studio apartments for sale in the largest complex with integrated infrastructure of…
$80,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 4
For sale design apartment of 35 m² in a gated complex on the island of Bali in Bukit distric…
$89,000
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/4
El complejo de apartamentos está a 4 minutos de la playa de Mes lasti. Apartamentos tipo lof…
$91,000
Dejar una solicitud
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Indonesia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir