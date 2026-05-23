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Apartamentos en venta en Nusa Penida Subdistrict, Indonesia

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1 habitación
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Batukandik, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Batukandik, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Bloquear en el precio fuera del plano en esta villa de 2 dormitorios pensada en la comisaría…
$360,000
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Apartamento 1 habitacion en Batukandik, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Batukandik, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Esta es una villa afilada de 1 dormitorio en 117 m2 de terreno en Bingin, encerrado en el pr…
$220,000
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Apartamento 1 habitacion en Batukandik, Indonesia
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Batukandik, Indonesia
Dormitorios 1
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 1 habitacion en Batukandik, Indonesia
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Dormitorios 1
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