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Apartamentos en venta en Jimbaran, Indonesia

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1 habitación
4
3 habitaciones
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11 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Balangan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Balangan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Construido en 2024, este apartamento mediterráneo se encuentra en una de las direcciones cos…
$119,000
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Apartamento en Balangan, Indonesia
Apartamento
Balangan, Indonesia
Amplias villas tropicales-modernas de tres dormitorios situadas en jardines privados cerca d…
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Apartamento 1 habitacion en Balangan, Indonesia
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Balangan, Indonesia
Dormitorios 1
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en Balangan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Balangan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Construido en 2024, este apartamento mediterráneo se encuentra en una de las direcciones cos…
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Apartamento 2 habitaciones en Balangan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Balangan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
2 dormitorios propiedad de inversión Balangan Beach, BaliEsta moderna casa adosada con vista…
$251,198
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Balangan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
$472,500
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Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
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Balangan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
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Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
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Dormitorios 3
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Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
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Apartamento 1 habitacion en Balangan, Indonesia
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Área 50 m²
Construido en 2024, este apartamento mediterráneo se encuentra en una de las direcciones cos…
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