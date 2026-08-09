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Apartamentos en venta en Ubud, Indonesia

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38 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your…
$155,000
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Apartamento 6 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 6 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Este complejo Joglo de 2024 construido se encuentra en 1.269 metros cuadrados de tierra tran…
$699,000
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Apartamento en Ubud, Indonesia
Apartamento
Ubud, Indonesia
Área 23 m²
Presentamos a su atención un apartamento único en el proyecto - un complejo residencial con …
$56,921
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/5
Apartamentos de inversión en el corazón de Ubud.Tasa de ocupación en Ubud 23%. Retorno garan…
$118,800
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Ático Ático 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Ático Ático 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 58 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,500
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Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/4
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$110,000
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/2
Apartamentos en un complejo moderno. Proyecto individual de inversión. Promedio de rendimien…
$160,000
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Apartamento 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Esta es una rara oportunidad para poseer un compuesto de 33 son en el corazón de Ubud, const…
$855,500
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Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Este moderno y elegante apartamento de 1 dormitorio está situado en el encantador pueblo de …
$93,300
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Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento de un dormitorio en el centro de Ubud — Leasehold (Hak Sewa) — 25 años restante …
$132,000
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Apartamento 6 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 6 habitaciones
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Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
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$699,000
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Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Un apartamento de un dormitorio en el corazón cultural de Ubud, totalmente amueblado y progr…
$109,500
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Apartamento 6 habitaciones en Ubud, Indonesia
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Área 410 m²
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Apartamento 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Esta es una rara oportunidad para poseer un compuesto de 33 son en el corazón de Ubud, const…
$855,500
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 4/5
Apartamentos de inversión en el corazón de Ubud.Tasa de ocupación en Ubud 23%. Retorno garan…
$159,000
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
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Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
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Área 28 m²
Piso 4/4
Apartamentos con una ubicación superior e infraestructura desarrollada.Pago inicial - 50%. T…
$77,900
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Apartamento 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
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Apartamento en Ubud, Indonesia
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Ubud, Indonesia
Área 34 m²
El complejo de apartamentos único está situado en el corazón de la capital cultural y natura…
$96,435
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Apartamento en Ubud, Indonesia
Apartamento
Ubud, Indonesia
Área 107 m²
Complejo de villas de 10 especies en terrazas de arroz. 2 dormitorios, piscina Desde 107 met…
$260,000
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Apartamento 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 33 m²
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Apartamento 5 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Piso 2/2
Private Penthouse in Central Ubud The best penthouse for those who treasure to live in a sec…
$1,58M
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Apartamento en Ubud, Indonesia
Apartamento
Ubud, Indonesia
Inicio de ventas de la segunda etapa en un complejo premium, que combina villas modernas, ca…
$99,000
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Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/2
Townhouses in Ubud overlooking the village square, are fully equipped for comfortable living…
$211,094
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 4
Apartments in the popular area of Bali - Ubud with developed infrastructure. There is a co-w…
$62,369
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Apartamento 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 43 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$136,935
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Apartamento 1 habitación en Ubud, Indonesia
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Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Piso 1/3
Paisaje armónico, parque y arquitectura, espacios privados y públicos en un pueblo conceptua…
$54,693
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Apartamento 1 habitación
Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 29 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia
$69,305
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Ubud, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 4
Apartments in Ubud at a real cost of $55,000 at the start. THe lowest cost for the sq m $162…
$57,571
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Apartamento 2 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 5/5
Welcome to a complex of luxury apartments and villas where life moves at your pace. Golden P…
$400,230
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Apartamento 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso 2/2
5 penthouses in Ubud, fully equipped for comfortable living and renting out. Only 2min walk …
$191,904
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