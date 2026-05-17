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Apartamentos en venta en Mengwi, Indonesia

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Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
COCO COLINA es un retiro íntimo de 1 dormitorio ubicado en la vibrante comunidad COCO HILLS,…
$155,000
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Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Coco Residencial de estilo de vida ofrece cuatro elegantes apartamentos de 40 m2 de entresue…
$105,000
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Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Coco Residential ofrece un estilo de vida de confort y relajación con estilos 89 apartamento…
$145,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El Coco Lifestyle Resort es un moderno desarrollo de apartamentos de estilo de vida ubicado …
$145,000
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Apartamento 2 habitaciones en Mengwi, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El Coco Lifestyle Resort es un moderno desarrollo de apartamentos de estilo de vida ubicado …
$175,000
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Apartamento 1 habitacion en Mengwi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Coco Residential ofrece un estilo de vida de comodidad y comodidad con elegantes apartamento…
$125,000
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MontbelMontbel
Apartamento 2 habitaciones en Mengwi, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Mengwi, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El Coco Lifestyle Resort es un moderno desarrollo de apartamentos de estilo de vida ubicado …
$245,000
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