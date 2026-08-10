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Apartamentos en venta en Kuta Selatan, Indonesia

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Nusa Dua
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Jimbaran
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707 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kutuh, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
RAHYA VILLAS COMPLEX - Apartamento listo en Pandawa Beach, BukitRahya Villas Complejo del de…
$144,000
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Apartamento en Ungasan, Indonesia
Apartamento
Ungasan, Indonesia
Dos habitaciones contemporáneas Villas balinesas en Ungasan, a poca distancia de las playas …
$230,000
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Apartamento en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento
Kuta Selatan, Indonesia
Una colección de villas minimalistas de dos habitaciones situadas en la ladera de Balangan, …
$186,000
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Apartamento en Ungasan, Indonesia
Apartamento
Ungasan, Indonesia
Villas mediterráneas de dos dormitorios en tranquila Ungasan, a poca distancia en coche de l…
$197,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Esta villa de lujo de 2025 se encuentra en 178 m2 en Bingin con vistas al mar sin obstáculos…
$496,100
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Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Un apartamento de una habitación en una comunidad de complejos gestionados en Nusa Dua, entr…
$105,000
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Apartamento 1 habitacion en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Una villa compacta de un dormitorio en una sola planta, construida alrededor de una piscina …
$180,000
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Apartamento 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Esta villa tropical-moderna de 1BR en Pecatu se encuentra en tierra de turismo de zona rosa;…
$169,000
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Apartamento en Ungasan, Indonesia
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Ungasan, Indonesia
Villas mediterráneas de dos dormitorios en tranquila Ungasan, a poca distancia en coche de l…
$197,000
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Apartamento 1 habitacion en Pecatu, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Esta villa de esquina-unidad le da algo raro en el denso desarrollo de Uluwatu: la privacida…
$269,000
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Apartamento 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
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Área 78 m²
Esta villa tropical-moderna de 1BR en Pecatu se encuentra en tierra de turismo de zona rosa;…
$169,000
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Apartamento 1 habitacion en Kutuh, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kutuh, Indonesia
Dormitorios 1
Área 83 m²
Rellenamos información para 1BR villa, que en realidad también tiene 3BR villa opción. Nuest…
$163,900
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Apartamento 1 habitacion en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Grabado en Bingin Los acantilados de Hill, esta villa tropical-moderna de 1 dormitorio captu…
$199,500
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Apartamento 3 habitaciones en Balangan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Balangan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Esta es una jugada sólida en la península de Bukit. Usted está apilando en $250,200 para una…
$472,500
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Apartamento 2 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Esta villa mediterránea de 2024 construidos se encuentra en 200 m2 en Nyang Nyang, a cinco m…
$175,000
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Apartamento en Pecatu, Indonesia
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Pecatu, Indonesia
Apartamentos de lujo de una habitación en los acantilados de Pecatu con vistas abiertas al m…
$495,000
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Apartamento 1 habitacion en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Casa adosada de un dormitorio en dos plantas, con terraza privada y acceso a piscinas reside…
$281,750
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Apartamento 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Villa minimalista inteligente en la península de inversión más caliente de la península de B…
$186,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Líneas limpias, líneas abiertas, espacio perdido cero. Construido en 2024, esta villa minima…
$199,500
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Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Una villa independiente de una habitación en una comunidad de resort gestionada en Nusa Dua,…
$145,000
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Apartamento en Pecatu, Indonesia
Apartamento
Pecatu, Indonesia
MANTA LIVIN Uluwatu – el primer resort de bienestar de 5 estrellas de lujo construido con te…
$99,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Esta villa Mediterránea de 2025 está situada en uno de los barrios costeros más buscados de …
$189,000
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Apartamento 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
El encanto mediterráneo aterriza en la península de Bukit en esta villa de planta baja compa…
$119,000
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Apartamento 1 habitacion en Benoa, Indonesia
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Benoa, Indonesia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Smart condo apartment in Edem Villas II, Nusa Dua, Bali. Unidad compacta de 33 metros cuadra…
$99,500
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Apartamento en Kuta Selatan, Indonesia
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Kuta Selatan, Indonesia
Villas de un estilo mediterráneo y de dos dormitorios en la península de Bukit cerca de Uluw…
$159,000
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Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estudio de planta abierta compacto con balcón privado, en un desarrollo de estilo resort de …
$101,884
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Apartamento en Pecatu, Indonesia
Apartamento
Pecatu, Indonesia
Un aparthotel boutique en el sur de Bukit (Pecatu) con piscina, restaurante, recepción 24 ho…
$200,000
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Apartamento 5 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 049 m²
Esta es la propiedad rara que marca cada caja para compradores serios. Una finca de 1.200 m2…
$2,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
encanto mediterráneo se encuentra práctico Bali que vive en esta villa de un dormitorio tota…
$139,000
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Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 241 m²
Esta es una rara obra fuera del plan en Seminyak. Estás comprando en una comunidad cerrada d…
$412,500
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Tipos de propiedades en Kuta Selatan

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