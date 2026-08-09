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Apartamentos en venta en Denpasar, Indonesia

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Sanur
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94 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Una villa de 3 dormitorios en una comunidad de villa gestionada en Sanur, entregada a finale…
$450,000
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Apartamento 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Una villa de 3 dormitorios en una comunidad de villa gestionada en Sanur, entregada a finale…
$562,500
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Apartamento 3 habitaciones en Sanur Kaja, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Sanur Kaja, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Esta villa mediterránea de 2026 construido se encuentra en la zona costera de Sanur con todo…
$200,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Una villa privada de 2 dormitorios en una comunidad boutique gestionada en Sanur, entregando…
$185,000
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Apartamento 1 habitacion en Denpasar, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Una residencia de un dormitorio en un edificio de apartamentos gestionado en Sanur, que se e…
$119,000
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Estudio 1 habitación en Sanur Kaja, Indonesia
Estudio 1 habitación
Sanur Kaja, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2/4
New project in Sanur - the most prestigious and convenient area for living in Bali. Pre-sal…
$94,500
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Apartamento 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Una villa de dos dormitorios en una comunidad gestionada en Sanur, entregada a principios de…
$294,000
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Apartamento 5 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 148 m²
Una villa de 5 dormitorios en una comunidad de villa gestionada en Sanur, entregada a finale…
$555,000
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Apartamento 8 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 8 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 400 m²
Esta finca multiunidad de ocho dormitorios se encuentra en 400 m2 de terreno en Sanur, const…
$210,000
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Apartamento 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
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Denpasar, Indonesia
Dormitorios 3
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Área 120 m²
Una villa de 3 dormitorios en una comunidad de villa gestionada en Sanur, entregada a finale…
$450,000
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Apartamento 1 habitacion en Munggu, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Munggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Una casa adosada boutique productora de ingresos dispuesta a través de dos niveles, se vende…
$95,377
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Apartamento en Denpasar, Indonesia
Apartamento
Denpasar, Indonesia
Un edificio de apartamentos boutique gestionado en Sanur, en la costa sureste de Bali, de re…
$109,000
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Apartamento 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
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Denpasar, Indonesia
Dormitorios 2
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Área 97 m²
Una villa privada de 2 dormitorios en una comunidad boutique gestionada en Sanur, entregando…
$185,000
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Apartamento 5 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 153 m²
Una villa de 5 dormitorios en venta en Sanur, entregada a finales de 2025, que ofrece la vil…
$573,750
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Apartamento 5 habitaciones en Denpasar, Indonesia
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Dormitorios 5
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Área 153 m²
Una villa de 5 dormitorios en venta en Sanur, entregada a finales de 2025, que ofrece la vil…
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Apartamento en Denpasar, Indonesia
Apartamento
Denpasar, Indonesia
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Apartamento 1 habitacion en Denpasar, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Una residencia de un dormitorio en un edificio de apartamentos gestionado en Sanur, entregan…
$165,000
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Apartamento 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Esta moderna villa contemporánea se bloquea en serio al revés para los compradores que se mu…
$185,000
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Apartamento 1 habitacion en Denpasar, Indonesia
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Denpasar, Indonesia
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Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 1 habitacion en Munggu, Indonesia
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Una casa adosada boutique productora de ingresos dispuesta a través de dos niveles, se vende…
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Apartamento 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
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Esta moderna villa contemporánea se bloquea en serio al revés para los compradores que se mu…
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Apartamento 8 habitaciones en Denpasar, Indonesia
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Área 400 m²
Esta finca multiunidad de ocho dormitorios se encuentra en 400 m2 de terreno en Sanur, const…
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Apartamento 1 habitacion en Munggu, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Situado en un pequeño complejo de sólo tres casas adosadas, esta casa de dos plantas se ofre…
$84,156
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Apartamento 1 habitacion en Denpasar, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
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Apartamento 5 habitaciones en Denpasar, Indonesia
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Área 148 m²
Una villa de 5 dormitorios en una comunidad de villa gestionada en Sanur, entregada a finale…
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Apartamento 4 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Una villa de piscina de cuatro dormitorios en Sanur, en la costa sureste de Bali, el buque i…
$1,10M
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Área 67 m²
Una villa de piscina privada de 1 dormitorio en una comunidad boutique gestionada en Sanur, …
$135,000
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Una villa de 3 dormitorios en una comunidad de villa gestionada en Sanur, entregada a finale…
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Tipos de propiedades en Denpasar

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Denpasar, Indonesia

con Terraza
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con Vistas al mar
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