  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kalimantan
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Kalimantan, Indonesia

East Kalimantan
17
17 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 4
The first family complex on Bali in Badung. 90% of properties have ocean views Apartments ma…
$67,166
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/3
Apartments in a boutique hotel in a large complex near Melasti beach. Complex: 3 autonomous …
$86,357
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$187,107
Apartamento 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$235,083
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$120,899
Apartamento 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartment complex in Badung. The complex includes 20 apartments of varying sizes. 2 types of…
$76,761
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento 3 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 75 m²
Número de plantas 2
Townhouse 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The townhouse is located …
$251,873
Apartamento 4 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Duplex designer townhouses in a quiet area of Canggu. VILLA 1BR 75.2 sq.m. VILLA 2BR 125 sq.…
$227,886
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Número de plantas 4
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$118,173
Property InvestProperty Invest
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Número de plantas 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$89,236
Apartamento 1 habitacion en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kalimantan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Promoción Especial Hua Hin Precio inicial a sólo 36,967.50GBPVida de inspiración marroquí en…
$49,273
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$120,324
Apartamento en Kalimantan, Indonesia
Apartamento
Kalimantan, Indonesia
Área 48 m²
Abrimos una oportunidad única para invertir en bienes raíces premium en la primera línea del…
$178,280
Agencia
Hayat
Idiomas hablados
English, Русский
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$139,131
Apartamento 2 habitaciones en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 3/3
Luxury surfers' apartment on Suluban Beach with ocean views. The apartments are part of a co…
$220,689
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
The complex is a boutique hotel with a functional laptop, located just 200 meters from the o…
$114,183
Apartamento 1 habitación en Kalimantan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kalimantan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 5
A unique apartment hotel on the first coastline. The complex was designed by an eminent Brit…
$253,313
Tipos de propiedades en Kalimantan

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Kalimantan, Indonesia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
