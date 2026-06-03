Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Sukawati
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Sukawati, Indonesia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 9 habitaciones en Kemenuh, Indonesia
Apartamento 9 habitaciones
Kemenuh, Indonesia
Dormitorios 9
Área 567 m²
Situado en 3.470 metros cuadrados de tierra en Bedulu, esta villa de planta abierta se encue…
$2,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 9 habitaciones en Kemenuh, Indonesia
Apartamento 9 habitaciones
Kemenuh, Indonesia
Dormitorios 9
Área 567 m²
Situado en 3.470 metros cuadrados de tierra en Bedulu, esta villa de planta abierta se encue…
$2,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 9 habitaciones en Kemenuh, Indonesia
Apartamento 9 habitaciones
Kemenuh, Indonesia
Dormitorios 9
Área 567 m²
Situado en 3.470 metros cuadrados de tierra en Bedulu, esta villa de planta abierta se encue…
$2,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir