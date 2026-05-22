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Apartamentos en venta en Tampaksiring, Indonesia

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2 habitaciones
6
4 habitaciones
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23 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 430 m²
Esto es lo real. Una villa moderna de 2025 construido en 600 metros cuadrados donde se obtie…
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Apartamento 5 habitaciones en Pejeng Kawan, Indonesia
Apartamento 5 habitaciones
Pejeng Kawan, Indonesia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Esta villa de 5 dormitorios de diseño francés se encuentra en 892 m2 de terrenos empobrecido…
$640,000
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 4
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Esto es lo real. Una villa moderna de 2025 construido en 600 metros cuadrados donde se obtie…
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 399 m²
Esta villa de lujo ecológico de 2021 se encuentra en 880 metros cuadrados de terreno tranqui…
$620,000
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
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Pejeng Kangin, Indonesia
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Área 399 m²
Esta villa de lujo ecológico de 2021 se encuentra en 880 metros cuadrados de terreno tranqui…
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kawan, Indonesia
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Pejeng Kawan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Esta villa de 4 dormitorios cuenta con 700 m2 de tierra serena de Pejeng, construida en 2020…
$449,000
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GrekodomGrekodom
Apartamento 2 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Situado en el tranquilo borde oriental de Ubud, este escondite de dos dormitorios se encuent…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
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Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 4
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Esta villa de lujo ecológico de 2021 se encuentra en 880 metros cuadrados de terreno tranqui…
$620,000
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Apartamento 3 habitaciones en Pejeng Kawan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Pejeng Kawan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Situado en 650 m2 en el tranquilo cinturón de arroz de Pejeng, esta villa de tres habitacion…
$4,060
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Apartamento 2 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Esta villa de 2024 construidos se encuentra en un tranquilo cúmulo residencial rodeado de ar…
$273,000
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
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Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 396 m²
Construido en 2021 en 880 m2 de terreno privado de la selva, esta villa de lujo ecológica ar…
$290,000
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
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Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 4
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Área 430 m²
Esta villa 4BR se encuentra en 600 m2 de primera tierra de Pejeng con vistas que realmente a…
$589,000
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Apartamento 4 habitaciones en Pejeng Kawan, Indonesia
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Pejeng Kawan, Indonesia
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Esta villa de 4 dormitorios cuenta con 700 m2 de tierra serena de Pejeng, construida en 2020…
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Apartamento 2 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Esta villa tropical moderna se encuentra en la tranquila selva de Tampaksiring, donde los so…
$210,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
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Esta villa tropical moderna se encuentra en la tranquila selva de Tampaksiring, donde los so…
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Área 396 m²
Construido en 2021 en 880 m2 de terreno privado de la selva, esta villa de lujo ecológica ar…
$290,000
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Pejeng Kawan, Indonesia
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Esta villa de 2024 construidos se encuentra en un tranquilo cúmulo residencial rodeado de ar…
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Pejeng Kangin, Indonesia
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Esta villa 4BR se encuentra en 600 m2 de primera tierra de Pejeng con vistas que realmente a…
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