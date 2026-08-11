Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Sanur
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Sanur, Indonesia

;
1 habitación
4
Apartamento Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Ático Ático 4 habitaciones en Sanur, Indonesia
Ático Ático 4 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Piso 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Sanur, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Sanur, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$410,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$780,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 4
The start of sales of the apartment complex of the first coastline in Sanur. The complex inc…
$160,240
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Sanur, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Sanur, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 4
The launch of sales of the oceanfront apartment complex in Sanur. The complex includes 66 ap…
$94,993
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 204 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Sanur Beach, Bali, Indonesia
$810,606
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Sanur, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Sanur, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 101 m²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на первой линии океана. В лучшем месте …
$468,799
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir