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Apartamentos en venta en Kuta, Indonesia

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15 propiedades total found
Apartamento en Kedonganan, Indonesia
Apartamento
Kedonganan, Indonesia
Un proyecto de villa frente a la playa en Jimbaran con tres diseños: 1 dormitorio 80m2 con p…
$345,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
La villa Signature 4 dormitorios es el producto más grande y exclusivo dentro del complejo, …
$950,000
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Apartamento en Kedonganan, Indonesia
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Kedonganan, Indonesia
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Apartamento 4 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Una villa de 2 dormitorios dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción…
$495,000
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Apartamento 1 habitacion en Kuta, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Ubicado dentro de la exuberante tranquilidad de Kaba-Kaba, a pocos minutos del vibrante esti…
$145,000
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Una villa de 1 dormitorio dentro de un complejo de bienestar regenerativo bajo construcción …
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Apartamento 1 habitacion en Kedonganan, Indonesia
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Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
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Kedonganan, Indonesia
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Área 140 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Kedonganan, Indonesia
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Área 280 m²
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Apartamento 1 habitacion en Kedonganan, Indonesia
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Kedonganan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 1 habitación en Seminyak, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Seminyak, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Seminyak, Bali, Indonesia
$280,648
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Apartamento 1 habitación en Kedonganan, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kedonganan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 6/6
Hotel-type apartments The best offer for investment, a luxury project near the beach in Jimb…
$78,311
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