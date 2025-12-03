Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Thessaly and Central Greece, Grecia

100 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Piso -1/1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$417,475
Villa 8 habitaciones en Lokroi Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Lokroi Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 580 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$643,742
Casa de campo 1 habitación en Loutra Gialtron, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Loutra Gialtron, Grecia
Habitaciones 1
Área 480 m²
Número de plantas 1
Se vende una casa de tres pisos sin terminar en la ciudad de Yaltra en la isla de Evia. Cada…
$357,105
Villa 8 habitaciones en Magoula, Grecia
Villa 8 habitaciones
Magoula, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 570 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,61M
Casa de campo 6 habitaciones en Lokroi Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Lokroi Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$544,255
Casa de campo 3 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de 2 do…
$184,312
Villa 7 habitaciones en Achladias, Grecia
Villa 7 habitaciones
Achladias, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 640 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 640 metros cuadrados en las Espóradas. La planta baja consta …
$2,34M
Casa de campo 1 habitación en Paralia Kymis, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Paralia Kymis, Grecia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
En venta en construcción casa de 1 piso de 200 metros cuadrados en la isla Eubea . La casa u…
$362,837
Casa de campo 4 habitaciones en Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Dirfyon Messapion Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$298,462
Casa de campo 3 habitaciones en Makrakomi Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Makrakomi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 65 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 2 dormit…
$140,453
Casa de campo 6 habitaciones en Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aliartos Thespies Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$409,654
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aetos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4
Venta de maisonette de 133 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$357,105
Adosado Adosado 1 habitación en Delphi Municipality, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Delphi Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Número de plantas 1
Se vende casita de 0 metros cuadrados en Arachova . La casita tiene un nivel. Una magnífica …
$3,80M
Casa de campo 3 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Área 98 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 0 plantas de 98 metros cuadrados en la isla de Euboea. Hay: una chimenea. Los …
$196,634
Villa 5 habitaciones en Theologos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Theologos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
Precio en demanda
Villa 8 habitaciones en Lokroi Municipality, Grecia
Villa 8 habitaciones
Lokroi Municipality, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano co…
$912,944
Casa de campo 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$304,315
Adosado Adosado 4 habitaciones en Milina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$444,767
Casa de campo 3 habitaciones en Milina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$140,453
Casa de campo 6 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$175,566
Casa de campo 4 habitaciones en Paralia Kymis, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Paralia Kymis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla Euboea. Planta baja consta de sal…
$1,87M
Villa 13 habitaciones en Eretria Municipality, Grecia
Villa 13 habitaciones
Eretria Municipality, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,76M
Casa de campo 4 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$321,394
Casa de campo 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Área 143 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la isla de Euboea. Una vista de la montañ…
$356,984
Villa 4 habitaciones en Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormit…
$526,698
Casa de campo 7 habitaciones en Paralia Agias Annas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Paralia Agias Annas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Piso -1
Venta Casa de 3 plantas de 271 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$541,417
Villa 11 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Villa 11 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$936,353
Casa de campo 9 habitaciones en Rapsani, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Rapsani, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$269,201
Villa 5 habitaciones en Belokomiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Belokomiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 235 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement const…
$409,654
Casa de campo 2 habitaciones en Makrakomi Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Makrakomi Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$152,157
Tipos de propiedades en Thessaly and Central Greece

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Thessaly and Central Greece, Grecia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
