  2. Grecia
  3. South Pilio Municipality
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en South Pilio Municipality, Grecia

Municipla unit of Milies
12
Municipal unit of Argalasti
8
Sipias Municipal Unit
6
Casa 3 habitaciones en Milies, Grecia
Casa 3 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Una fantástica oportunidad para adquirir esta fantástica villa unifamiliar situada en las af…
$918,941
Dejar una solicitud
Villa en South Pilio Municipality, Grecia
Villa
South Pilio Municipality, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volosa-Pilio. La primera planta consta d…
$932,209
Dejar una solicitud
Villa en South Pilio Municipality, Grecia
Villa
South Pilio Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 100 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La casa …
$302,968
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$304,315
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Milina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$444,767
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Milina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$140,453
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Villa 11 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$936,353
Dejar una solicitud
Villa en Pinakates, Grecia
Villa
Pinakates, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La primera planta consta d…
$996,582
Dejar una solicitud
Villa en Kalamaki, Grecia
Villa
Kalamaki, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 233 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La prime…
$442,799
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Argalasti, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Argalasti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. La planta baja consta de …
$321,871
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Platania, Grecia
Villa 5 habitaciones
Platania, Grecia
Habitaciones 5
Área 440 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,10M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Villa 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/1
Venta villa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. El sótano consiste en un al…
$468,176
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Milina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Milina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso -1/3
Casa adosada de 200 metros cuadrados está en venta en el centro de Grecia. El adosado se enc…
$445,531
Dejar una solicitud
Villa en Milina, Grecia
Villa
Milina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 60 metros cuadrados en el centro de Grecia. La…
$140,694
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Milies, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Volos-Pilio. El semi-sótano consta de un …
$386,245
Dejar una solicitud
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Piso 1/1
Presentamos a su atención una lujosa villa en el pueblo de Pilion del Sur, cerca de la ciuda…
$7,03M
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 210 m²
Número de plantas 1
Dos casas separadas separadas están a la venta en el pueblo de Vyzitsa, Pelion (turnkey) . …
$374,541
Dejar una solicitud
Villa en South Pilio Municipality, Grecia
Villa
South Pilio Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso -2/2
Venta villa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Voloso-Pilio. El sótano consta de una de…
$468,980
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Pinakates, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pinakates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$994,875
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Piso 2/1
Venta casa de 2 plantas de 233 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dorm…
$444,767
Dejar una solicitud
Villa en Platania, Grecia
Villa
Platania, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 440 m²
Piso 1/2
Ofrecemos una villa en el sur de Pelion, construida a los más altos estándares. Ofrece una v…
$3,11M
Dejar una solicitud
Villa en Milies, Grecia
Villa
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 175 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La plant…
$386,908
Dejar una solicitud
Villa en Argalasti, Grecia
Villa
Argalasti, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La prime…
$322,424
Dejar una solicitud
Villa en South Pilio Municipality, Grecia
Villa
South Pilio Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 1
Venta 1 planta de campo de 56 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$349,578
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas de 56 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$351,132
Dejar una solicitud
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 70 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La casa c…
$186,442
Dejar una solicitud
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Piso 1/1
Dos edificios en construcción en la zona de Pelion están a la venta. Cada edificio consta de…
$375,184
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$187,271
Dejar una solicitud
Villa 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Villa 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 400 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,02M
Dejar una solicitud
