Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipla unit of Milies
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Municipla unit of Milies, Grecia

villas
7
casas de campo
3
Casa Borrar
Eliminar
15 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Dejar una solicitud
Casa de campo 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 210 m²
Número de plantas 1
Dos casas separadas separadas están a la venta en el pueblo de Vyzitsa, Pelion (turnkey) . …
$374,541
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Pinakates, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pinakates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$994,875
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AtlantaAtlanta
Villa 1 habitación en Vizitsa, Grecia
Villa 1 habitación
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 1
Área 400 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
La “Casa de Hierro” en el Pueblo Tradicional de Vyzitsa, Pelion.Casa independiente de piedra…
$727,052
Dejar una solicitud
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Piso 1/1
Dos edificios en construcción en la zona de Pelion están a la venta. Cada edificio consta de…
$375,184
Dejar una solicitud
AtlantaAtlanta
Villa en Pinakates, Grecia
Villa
Pinakates, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La primera planta consta d…
$996,582
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
La “Casa de Hierro” en el Pueblo Tradicional de Vyzitsa, Pelion.Casa independiente de piedra…
$726,175
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Milies, Grecia
Casa 3 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Una fantástica oportunidad para adquirir esta fantástica villa unifamiliar situada en las af…
$931,064
Dejar una solicitud
VernaVerna
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 70 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La casa c…
$186,442
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$187,271
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Milies, Grecia
Villa
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 175 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La plant…
$386,908
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Milies, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Volos-Pilio. El semi-sótano consta de un …
$386,245
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Milies, Grecia
Casa 3 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Una fantástica oportunidad para adquirir esta fantástica villa unifamiliar situada en las af…
$931,064
Dejar una solicitud
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Piso 1/1
Presentamos a su atención una lujosa villa en el pueblo de Pilion del Sur, cerca de la ciuda…
$7,03M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Municipla unit of Milies, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir