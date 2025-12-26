Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Almyros Municipality, Grecia

Municipal Unit of Pteleos
4 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Achillio, Grecia
Villa 8 habitaciones
Achillio, Grecia
Habitaciones 8
Área 250 m²
Número de plantas 2
En venta 2-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. Una magnífica vista…
$2,46M
Casa 4 habitaciones en Almyros Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Almyros Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Villa/casa en primera línea de playa en la costa Magnisia con impresionantes vistas al mar E…
$469,066
Villa en Achillio, Grecia
Villa
Achillio, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 1/2
Venta villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. Desde las ventanas …
$2,46M
Parámetros de las propiedades en Almyros Municipality, Grecia

