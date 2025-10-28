Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Thessaloniki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Jardín

Villas con Jardín en venta en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

Salónica
4
Thermi Municipality
128
Municipality of Pylaia Chortiatis
62
Thermaikos Municipality
83
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Esta propiedad de lujo se encuentra dentro de una comunidad residencial cerrada, segura y ex…
$941,061
Parámetros de las propiedades en Thessaloniki Regional Unit, Grecia

