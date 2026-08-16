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Apartamentos en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

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Municipality of Kallithea
129
Municipality of Glyfada
94
Municipality of Elliniko Argyroupoli
71
Municipal Unit of Elliniko
66
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445 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta apartamento de 94 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pla…
$212,528
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 137 m²
Venta en construcción apartamento de 137 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,53M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Venta apartamento de 28 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$129,878
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/6
Glyfada Celeste le invita a disfrutar de la vida moderna junto al mar en Glyfada, en la herm…
$288,961
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Consulting VP Park SRL
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 53 m²
Venta apartamento de 53 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$159,396
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$247,949
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta en construcción apartamento de 115 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,60M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 102 m²
Venta en construcción apartamento de 102 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$448,669
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
El proyecto Izi Lux es un desarrollo residencial contemporáneo situado entre los barrios Kal…
$340,919
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta apartamento de 96 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$289,274
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 121 m²
Venta en construcción dúplex de 121 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 3a…
$1,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$649,390
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Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 113 m²
Apartamento en venta de 113 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la se…
$342,769
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Venta apartamento de 108 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la octav…
$190,094
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta apartamento de 90 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$785,171
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta apartamento de 78 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$265,659
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$311,070
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Apartamento en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 86 m²
Apartamento en venta con una superficie de 86 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$556,518
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
La propiedad se encuentra en el centro de Atenas (Plaza Amerikis)
$113,114
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$304,722
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
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Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$306,998
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
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Dormitorios 2
Área 88 m²
Venta en construcción apartamento de 88 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$726,136
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Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la quint…
$295,177
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta apartamento de 115 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$594,134
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Área 43 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$314,098
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$375,042
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1/5
🇪🇸 Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia Bella Vista Golden Visa Residences…
$278,658
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
En Venta -- Apartamento Residencial -- Atenas Sur: Glyfada - Kentro 45 Sq.m., 2 dormitorios,…
$349,610
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Apartamento 1 habitacion
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta apartamento de 46 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la séptim…
$206,624
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta apartamento de 90 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$389,634
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Tipos de propiedades en Regional Unit of South Athens

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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