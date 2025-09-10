Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

4 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 4
Maisonette en venta, 1a y 2a planta (2 niveles), ubicada en el área de Alimos – Aduanas – Of…
$584,853
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/5
Quinto piso. Apartamento con una superficie de 119,91 m2. m con 3 dormitorios, salón, cocina…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 2/2
Apartamentos de dos niveles de maisonette en la primera y segunda planta, con una superficie…
Precio en demanda
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

