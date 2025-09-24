Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

Municipality of Kallithea
4
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Estudio 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Piso 2/3
Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial…
$302,686
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/3
El nuevo edificio de 2022 en el estilo de Bohaus,En el corazón de Callithea,Hay 3 estudios e…
$83,565
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 1/7
Presentamos a su atención un nuevo proyecto en Atenas: ¡Allore Suites! Área de Atenas: ¡la K…
$119,653
Estudio 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

