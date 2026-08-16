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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Argyroupoli, Grecia

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apartamentos
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4 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso 4/5
Venta: Moderno apartamento en construcción en Argyroupoli, que ofrece una vida luminosa y co…
$870,129
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 3/6
Amplia maisonette con vistas al mar | Golden Visa | Riviera Ateniense Moderna maisonette …
$913,315
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Apartamento de lujo en construcción de 124,50 metros cuadrados con vistas únicas al marDescu…
$768,907
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/4
Dos lujosas maisonettes de 126.24 metros cuadrados con ascensor interno y vistas al mar para…
$826,487
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Argyroupoli, Grecia

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