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Casas con piscina en Venta en Regional Unit of Islands, Grecia

Municipality of Aegina
16
Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
10
Municipality of Spetses
9
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4 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Villa 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso -1/3
Se vende villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de sala …
$1,73M
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Villa 8 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,00M
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Casa de campo 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$806,627
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CoexCoex
Adosado Adosado 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Se vende casita de 120 metros cuadrados en las islas .La casita tiene 2 niveles. La planta b…
$635,023
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Tipos de propiedades en Regional Unit of Islands

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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