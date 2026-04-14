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Casas en la montaña en Venta en Regional Unit of Islands, Grecia

Municipality of Aegina
16
Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
10
Municipality of Spetses
9
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6 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Aegina, Grecia
Villa 6 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso -1/3
Se vende villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en islas. La planta baja consta de sala …
$1,73M
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Villa 8 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa 8 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,00M
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Casa de campo 4 habitaciones en Spetses, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Spetses, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
En venta en construcción villa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en islas. La planta baja…
$346,376
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Casa de campo 7 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 4
En venta 4-almacén villa de 320 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala de…
$577,294
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Grekodom Development
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Villa 1 habitación en Agia Marina, Grecia
Villa 1 habitación
Agia Marina, Grecia
Habitaciones 1
Área 600 m²
Se vende villa de 600 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el mar, la montaña…
$3,45M
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Casa de campo 4 habitaciones en Spetses, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Spetses, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
En venta en construcción 2 - villa de 125 metros cuadrados en islas. La planta baja consta d…
$438,743
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Nils OttNils Ott

Tipos de propiedades en Regional Unit of Islands

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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