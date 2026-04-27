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Casas en Venta en Aegina, Grecia

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Villa en Aegina, Grecia
Villa
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso -1/3
Venta villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dormi…
$1,76M
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