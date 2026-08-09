Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of Islands
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Regional Unit of Islands, Grecia

;
Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
Villa Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 384 m²
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un s…
$1,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta villa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. El semi-sótano consta de un dorm…
$1,56M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 3 dormit…
$1,83M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 436 m²
Venta villa de 3 plantas de 436 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$613,968
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 255 m²
Venta villa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 530 m²
Venta villa de 3 plantas de 530 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$1,69M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende villa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Galatas, Grecia
Villa
Galatas, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 409 m²
Venta villa de 4 plantas de 409 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un baño, 2 d…
$2,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 520 m²
Villa única, una verdadera perla en la costa, con vistas insuperables, esperando su¡Propieta…
$6,97M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir