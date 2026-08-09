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Adosados en Venta en Regional Unit of Islands, Grecia

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Municipality of Troizinia Methana
9
Municipal Unit of Troizinia
9
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9 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$465,952
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 93 m²
Venta de maisonette de 93 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 1a plan…
$401,441
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Venta de maisonette de 50 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 2a plan…
$212,528
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$557,294
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Adosado Adosado en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 103 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 103 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$377,046
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Galatas, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Galatas, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$271,563
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Se vende casita de 240 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$684,811
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta de maisonette de 98 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-ba…
$236,142
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 2 niveles. El primer piso…
$1,02M
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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