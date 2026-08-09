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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of Islands, Grecia

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Municipality of Troizinia Methana
47
Municipal Unit of Troizinia
46
Municipality of Aegina
16
Aegina
5
65 propiedades total found
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 384 m²
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un s…
$1,60M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$194,817
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TekceTekce
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta villa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. El semi-sótano consta de un dorm…
$1,56M
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 250 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y la sencillez estética en esta exquisita casa…
$590,354
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 57 m²
Venta apartamento de 57 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$318,791
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta apartamento de 51 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$247,949
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 7
Área 342 m²
Venta casa de 3 plantas de 342 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$649,390
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 3 dormit…
$1,83M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 217 m²
Venta Casa de 3 plantas de 217 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$1,36M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 436 m²
Venta villa de 3 plantas de 436 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$613,968
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$425,055
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/3
Marina Pearl AeginaInvertir en Serenidad Isla. Secure European Residency.Marina Pearl Aegina…
$295,780
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Apartamento 6 habitaciones en Municipality of Salamina, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Municipality of Salamina, Grecia
Dormitorios 6
Área 183 m²
Venta apartamento de 183 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$590,354
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$465,952
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 153 m²
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$578,547
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Casa de campo 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Área 215 m²
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$826,496
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Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Venta es una villa de piedra de alta calidad de 370 metros cuadrados en Aegina en la zona de…
$856,297
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$348,309
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 255 m²
Venta villa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$944,567
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 93 m²
Venta de maisonette de 93 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 1a plan…
$401,441
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta Casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$1,15M
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Casa de campo 2 habitaciones en Selinia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Selinia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Isla Salamina cerca de Pireo, pueblo de Selenia, casa unifamiliar de 90 metros cuadrados. pl…
$384,571
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 180 m²
Venta Casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$602,161
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
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Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta apartamento de 175 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la prime…
$684,811
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Venta de maisonette de 50 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 2a plan…
$212,528
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 530 m²
Venta villa de 3 plantas de 530 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$1,69M
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Casa en Kontos, Grecia
Casa
Kontos, Grecia
Área 350 m²
Casa unifamiliar incompleta de 350,42 metros cuadrados en venta en Portes, Aeginacon acceso …
$130,804
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Attica. Planta baja const…
$1,65M
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 94 m²
La casa unifamiliar inacabada se encuentra en la zona de Anavisos
$118,071
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Tipos de propiedades en Regional Unit of Islands

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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