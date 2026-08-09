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Casas de campo en venta en Regional Unit of Islands, Grecia

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Municipality of Troizinia Methana
19
Municipal Unit of Troizinia
19
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21 propiedad total found
Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 250 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y la sencillez estética en esta exquisita casa…
$590,354
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 7
Área 342 m²
Venta casa de 3 plantas de 342 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$649,390
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 217 m²
Venta Casa de 3 plantas de 217 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$1,36M
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$425,055
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 153 m²
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$578,547
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Casa de campo 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Área 215 m²
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$826,496
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta Casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$1,15M
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Casa de campo 2 habitaciones en Selinia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Selinia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Isla Salamina cerca de Pireo, pueblo de Selenia, casa unifamiliar de 90 metros cuadrados. pl…
$384,571
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 180 m²
Venta Casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$602,161
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Attica. Planta baja const…
$1,65M
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 94 m²
La casa unifamiliar inacabada se encuentra en la zona de Anavisos
$118,071
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$779,268
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$1,48M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,20M
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 400 m²
Se vende villa de 400 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,42M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$495,898
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta Casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una c…
$436,862
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 325 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 325 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$2,11M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$594,088
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 470 m²
Se vende villa de 4 plantas de 470 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,89M
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Área 150 m²
Venta casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un sa…
$1,82M
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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