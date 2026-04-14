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Casas con Jardín en Venta en Regional Unit of Islands, Grecia

Municipality of Aegina
16
Municipality of Troizinia Methana
10
Municipal Unit of Troizinia
10
Municipality of Spetses
9
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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 3
Área 270 m²
Excelente casa unifamiliar a un precio único. ¡Gran oportunidad! 3 niveles con mucho trabajo…
$334,960
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Tipos de propiedades en Regional Unit of Islands

villas
casas de campo
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Vista a la montaña
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