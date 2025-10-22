Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Municipality of Milopotamos, Grecia

Villa en Sisses, Grecia
Villa
Sisses, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 277 m²
One of the most exquisite villas on the island of Rhodes with stunning sea views, located ne…
$791,784
Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Número de plantas 2
Venta: Maisonette independiente con piscina privada en Panormo, Rethymno Esta hermosa maison…
$384,734
Adosado Adosado 4 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso -2/2
🌟 Villa independiente en Panormos, Creta – una oportunidad rara para vivir e invertir 🌟 Esta…
$397,950
Casa 2 habitaciones en Panormos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
En la zona de Panormos, que se encuentra a 20 km de la ciudad Rethymno , está disponible par…
$246,401
Villa 5 habitaciones en Vlichada, Grecia
Villa 5 habitaciones
Vlichada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Número de plantas 1
Villa en venta – Rethymno Una lujosa villa de 3 dormitorios con piscina privada, perfecta pa…
$687,049
Villa 6 habitaciones en Roumeli, Grecia
Villa 6 habitaciones
Roumeli, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Villa en venta Una oportunidad única para la residencia personal o la inversión en Creta! De…
$438,915
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Número de plantas 2
Venta: Maisonette independiente con piscina privada en Panormo, Rethymno Esta hermosa maison…
$388,429
Casa 2 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa 2 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
La casa se encuentra en el centro de todo el año alrededor animado pueblo Agios Mamas 2500 m…
$172,466
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 3
Venta: Nuevo Semi-Detached Villa A sólo 100 metros del mar en Rethymnon, Creta Una rara opo…
$338,905
Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso -1/3
Oferta para la venta: encantadora villa de tres plantas con impresionantes vistas en Rethymn…
$498,291
Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 3
Venta: Nueva Casa Adosada a solo 100 metros del mar en Rethymno, Creta Una oportunidad única…
$339,174
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$474,029
Villa en Municipality of Milopotamos, Grecia
Villa
Municipality of Milopotamos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Oferta para la venta : Moderna villa de dos plantas con piscina privada en Rethymno, Crete U…
$479,532
Villa en Vlichada, Grecia
Villa
Vlichada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1/1
Villa en venta - Rethymno Villa de lujo con 3 dormitorios y piscina privada, perfecta para u…
$686,027
Villa en Roumeli, Grecia
Villa
Roumeli, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/2
Villa en venta ¡Una oportunidad única para vivir o invertir en Creta!Presentamos una villa d…
$438,262
Villa en Sisses, Grecia
Villa
Sisses, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
This modern villa is just one of the villas that make up a complex of four similar villas fo…
$989,730
Adosado Adosado 4 habitaciones en Panormos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso -2/3
🌟 Villa independiente en Panormos, Creta – una oportunidad rara para vivir e invertir 🌟 Esta…
$397,950
Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Venta: Villa moderna de dos plantas con piscina privada en Rethymno, Crete Ubicación: Rethym…
$474,842
Villa 4 habitaciones en Bali, Grecia
Villa 4 habitaciones
Bali, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 2 plantas de 192 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un do…
$760,786
Villa en Bali, Grecia
Villa
Bali, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 192 metros cuadrados en la isla de Creta. La primera planta cons…
$757,420
Villa 3 habitaciones en Panormos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Panormos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso -1/3
Venta: Encantadora Villa de 3 pisos con impresionantes vistas en Rethymno, Creta! Ubicación:…
$497,437
Villa 3 habitaciones en Municipality of Milopotamos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Milopotamos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso -1/2
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$478,710
