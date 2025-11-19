Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas cerca del club de golf en Venta en Region of Crete, Grecia

Municipality of Agios Nikolaos
189
Agios Nikolaos Municipal Unit
150
Municipality of Apokoronas
138
Municipality of Chersonissos
67
5 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Villa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
Villa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Villa 4 habitaciones en Gerani, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 184 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,39M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
