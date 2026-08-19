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Casas en Venta en Kissamos, Grecia

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Casa 3 habitaciones en Kallergiana, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kallergiana, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa propiedad en venta se encuentra en Marediana, Kissamos, Chania, situado en una …
$447,932
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Casa en Kissamos, Grecia
Casa
Kissamos, Grecia
Estas villas en venta en Chania, Kissamos, son una fantástica oportunidad de inversión. El p…
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Casa 1 habitacion en Kissamos, Grecia
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Kissamos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este exclusivo proyecto ofrece una oportunidad única para experimentar la lujosa vida por el…
$359,398
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 2 habitaciones en Kissamos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kissamos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta tradicional casa de estilo clásico en venta en Kastelli, Kissamos, Chania, es una casa …
$412,875
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Villa 3 habitaciones en Kissamos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kissamos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 000 m²
Número de plantas 2
Villa of 100 sqm for sale in Sfinari, Kissamos. The area of ​​the plot is 2 acres. There is …
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