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Villas en venta en Pieria Regional Unit, Grecia

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Katerini Municipality
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Dion Olympos Municipality
3
Pydna Kolindros Municipality
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13 propiedades total found
Villa en Makrygialos, Grecia
Villa
Makrygialos, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta villa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de…
$826,496
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Villa en Nea Agathoupoli, Grecia
Villa
Nea Agathoupoli, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$559,813
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 170 m²
En venta en construcción 2 - villa de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta b…
$152,386
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Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 335 m²
Se vende villa de 3 plantas de 335 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$495,898
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Villa en Katerini Municipality, Grecia
Villa
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de…
$380,535
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Villa en Korinos, Grecia
Villa
Korinos, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende villa de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano consta de un alma…
$531,319
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Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta en construcción villa de 5 plantas de 500 metros cuadrados en la costa olímpica. Plant…
$941,901
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Villa en Katerini Municipality, Grecia
Villa
Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 8
Área 697 m²
Venta villa de 4 plantas de 697 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$1,00M
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Villa en Makrygialos, Grecia
Villa
Makrygialos, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$330,203
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Villa 5 habitaciones en Paralia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paralia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 4
En venta: impresionante villa frente al mar en el norte de Grecia, situada en la hermosa zon…
$641,147
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Villa en Litochoro, Grecia
Villa
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$885,531
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Villa en Peristasi, Grecia
Villa
Peristasi, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$649,390
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Villa en Makrygialos, Grecia
Villa
Makrygialos, Grecia
Dormitorios 6
Área 440 m²
Venta villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$644,603
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Parámetros de las propiedades en Pieria Regional Unit, Grecia

con Terraza
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