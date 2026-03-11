Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Pieria Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en Pieria Regional Unit, Grecia

Katerini Municipality
66
Dion Olympos Municipality
70
Leptokarya
26
Pydna Kolindros Municipality
29
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Paralia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paralia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 4
En venta: impresionante villa frente al mar en el norte de Grecia, situada en la hermosa zon…
$641,147
