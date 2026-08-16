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Casas de campo en venta en Pieria Regional Unit, Grecia

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Katerini Municipality
35
Dion Olympos Municipality
30
Pydna Kolindros Municipality
25
Peristasi
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90 propiedades total found
Casa de campo en Platamonas, Grecia
Casa de campo
Platamonas, Grecia
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 200 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$519,331
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta Casa de 4 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$454,573
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 119 m²
Venta casa de 1 planta de 119 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$271,563
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa…
$82,650
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Casa de campo 4 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$392,066
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Casa de campo 3 habitaciones en Alonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Alonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta…
$105,083
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Casa de campo 4 habitaciones en Sfendami, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Sfendami, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 2 …
$354,213
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Casa de campo en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo
Katerini Municipality, Grecia
Área 286 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 286 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$468,452
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Casa de campo 3 habitaciones en Makrygialos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Makrygialos, Grecia
Dormitorios 3
Área 259 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 259 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-b…
$230,238
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Agathoupoli, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Agathoupoli, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$472,283
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 188 m²
Venta casa de 2 plantas de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$126,845
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Casa de campo 3 habitaciones en Sfendami, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Sfendami, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta casa de 1 planta de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$126,712
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Casa de campo 3 habitaciones en Sfendami, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Sfendami, Grecia
Dormitorios 3
Área 143 m²
Se vende casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano const…
$188,913
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Casa de campo en Makrygialos, Grecia
Casa de campo
Makrygialos, Grecia
Área 240 m²
Amplia casa unifamiliar en Makrigialos, Pieria Descubre tranquilidad y magníficas vistas al…
$472,283
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Casa de campo 4 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
En venta 2 - casa de una planta de 160 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja…
$590,354
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Casa de campo 2 habitaciones en Makrygialos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Makrygialos, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 2 dor…
$200,720
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Agathoupoli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Agathoupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
En venta 2 -casa de 290 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de un t…
$206,624
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Casa de campo 2 habitaciones en Ritini, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Ritini, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
Se vende casa de 3 plantas de 130 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano const…
$259,756
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Casa de campo 7 habitaciones en Aiginio, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Aiginio, Grecia
Dormitorios 7
Área 320 m²
Venta casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 3 …
Precio en demanda
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Casa de campo en Korinos, Grecia
Casa de campo
Korinos, Grecia
Área 285 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 285 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$668,819
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Casa de campo 3 habitaciones en Skotina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Skotina, Grecia
Dormitorios 3
Área 80 m²
Venta casa de 1 planta de 80 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dorm…
$129,878
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Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
En venta 3 -casa de 340 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de un d…
$572,644
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Casa de campo 2 habitaciones en Kitros, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Kitros, Grecia
Dormitorios 2
Área 285 m²
Venta casa de 2 plantas de 285 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$389,634
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Casa de campo 4 habitaciones en Alonia, Grecia
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Alonia, Grecia
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Área 110 m²
Se vende casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja cons…
$88,553
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Área 100 m²
Venta antigua casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta…
$91,867
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Casa de campo 2 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Korinos, Grecia
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Área 170 m²
En venta 1 - casa de una planta de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta…
$138,231
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
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Litochoro, Grecia
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Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$336,502
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Casa de campo 6 habitaciones en Kitros, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kitros, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
En venta 2 - casa de una planta de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. El primer piso…
$342,406
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Casa de campo 2 habitaciones en Skotina, Grecia
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Skotina, Grecia
Dormitorios 2
Área 123 m²
Venta casa de 2 plantas de 123 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$330,598
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Casa de campo 6 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
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Katerini Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 242 m²
Venta casa de 3 plantas de 242 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$413,248
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Parámetros de las propiedades en Pieria Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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