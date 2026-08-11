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Casas de campo en venta en Aiginio, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Aiginio, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Aiginio, Grecia
Dormitorios 7
Área 320 m²
Venta casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 3 …
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Casa de campo 6 habitaciones en Aiginio, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Aiginio, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$312,888
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Casa de campo 4 habitaciones en Aiginio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Aiginio, Grecia
Dormitorios 4
Área 355 m²
Venta casa de 3 plantas de 355 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$271,563
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