Estudios con Terraza en venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Thermi
3
Municipio de Casandra
4
Municipality of Nea Propontida
8
Thermaikos Municipality
4
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/4
Apartamento tipo estudio en venta en un complejo residencial en construcción en la zona de P…
$148,635
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Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

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