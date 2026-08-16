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Propiedades residenciales en venta en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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Thassos Municipality
82
Kavala Municipality
69
Kavala
53
Paggaio Municipality
78
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259 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 2
Philip, Almond: Venta Casa 215 metros cuadrados en 500 metros cuadrados parcela en excelente…
$334,680
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Apartamento 2 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 5
Kavala, Tanque: Venta Apartamento 80 metros cuadrados situado en el edificio 5a planta con a…
$183,585
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Apartamento 2 habitaciones en Paggaio Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Paggaio Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 1
Kavala, Palio: Venta en construcción Maisonette 62m2 2 plantas situadas en un complejo de ca…
$265,223
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 4
Kavala, Centro de San Pablo: Apartamento 85 metros cuadrados está a la venta en el cuarto pi…
$178,967
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Casa 1 habitacion en Thassos Municipality, Grecia
Casa 1 habitacion
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11119 - Casa en venta en Thasos Mikros Prinos por € 40.000 Exclusividad…
$46,994
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Apartamento 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11812 - Apartamento en venta en Thasos Limenas por € 135.000 . Este apa…
$156,802
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Piso 3
Libre, Nuevo Peramos: Piso piso 116 sq.m. está en venta situado en el 3er piso de un edifici…
$266,871
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Casa en Skala Marion, Grecia
Casa
Skala Marion, Grecia
Código de propiedad: 11877 - Casa en venta en Thasos Skala Marion por € 190.000 . Esta 114.0…
$223,563
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Apartamento 3 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 2
Venta de maisonette 150sq.m. en Amygdaleon Kavala. Consta de 4 niveles: sótano, primer piso,…
$228,082
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Casa 2 habitaciones en Thassos Municipality, Grecia
Casa 2 habitaciones
Thassos Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11811 - Casa en venta en Thasos Sotiras por € 140.000 . Esta casa amueb…
$164,480
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Apartamento 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción semi-sótano Apartamento 57sq.m. Consta de 1 dorm…
$117,930
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Apartamento 2 habitaciones en Skala Kallirachis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Skala Kallirachis, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11895 - Apartamento en venta en Thasos Skala Kallirachis por € 210.000 …
$238,432
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 47 m²
Piso 2
Kavala, En Venta en construcción apartamento 47 metros cuadrados situado en el edificio de l…
$128,005
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta maisonette 87 m2 2 niveles (con ático). Consta de 2 dormitorios,…
$293,727
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Casa 6 habitaciones en Perni, Grecia
Casa 6 habitaciones
Perni, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Kavala, Perni: Venta Casa 240 metros cuadrados construidos en parcela de 530 metros cuadrado…
$343,161
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Casa 5 habitaciones en Kallirachi, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kallirachi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Código de propiedad: 11893 - Casa en venta en Thasos Kallirachi por € 330.000 . Esta casa am…
$376,640
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 50 m²
Piso 1
Kavala: Venta en construcción apartamento 50 metros cuadrados situado en la primera planta d…
$133,823
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Caballo, Alto Kalamitsa: En un nuevo complejo de casas, en venta Apartamento 45 metros cuadr…
$105,451
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Casa 5 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11616 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 560.000 Exclusividad. Est…
$635,818
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Casa en Potamia, Grecia
Casa
Potamia, Grecia
Código de propiedad: 11618 - Casa en venta en Thasos Potamia por € 100.000 . Esta 130.00 met…
$117,485
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Casa 3 habitaciones en Skala Sotiros, Grecia
Casa 3 habitaciones
Skala Sotiros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11837 - Casa en venta en Thasos Skala Sotiros por € 520.000 . Esta casa…
$610,925
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Apartamento 2 habitaciones en Prinos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Prinos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11707 - Apartamento para la venta en Thasos Ormos Prinou por € 180.000 …
$211,474
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Casa 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11597 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 420.000 . Esta 100.00 met…
$485,415
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Apartamento 3 habitaciones en Panagie, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Panagie, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11833 - Apartamento en venta en Thasos Panagia por € 125.000 . Este apa…
$142,999
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Apartamento 1 habitacion en Tasos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Tasos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11717 - Apartamento para la venta en Thasos Limenas por € 222.000 . Est…
$260,818
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Estudio en Kavala Municipality, Grecia
Estudio
Kavala Municipality, Grecia
Área 34 m²
Piso 1
Kavala: En venta en construcción Estudio 34m2 situado en la primera planta de edificio. Cons…
$116,085
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Vendido en construcción maisonette 75 metros cuadrados con ático. Cons…
$231,800
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Vendido en construcción maisonette 74 metros cuadrados fachada en 2 ni…
$256,426
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Casa 2 habitaciones en Potamia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Potamia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Código de propiedad: 11863 - Casa en venta en Thasos Potamia por € 100.000 Exclusividad. Est…
$117,485
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Apartamento 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción maisonette 55 metros cuadrados fachada en el pri…
$173,048
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Tipos de propiedades en Eastern Macedonia and Thrace

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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