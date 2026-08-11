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Propiedades residenciales en venta en Nea Peramos, Grecia

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apartamentos
38
39 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Apartamento de 125 metros cuadrados de lujo, fachada se encuentra en l…
$405,967
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción Apartamento 85 metros cuadrados en la primera pl…
$275,352
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 2
Libre, Nuevo Peramos: Venta Apartamento 91m2 fachada en la 2a planta con ático. Consta de 2 …
$276,289
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Vendido en construcción maisonette 75 metros cuadrados con ático. Cons…
$231,800
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Venta de maisonette 110 metros cuadrados 2 niveles (con ático). Consta…
$384,642
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Estudio 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Estudio 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Libre, Nuevo Peramos: Venta apartamento 44 metros cuadrados situado en el edificio de la seg…
$134,079
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2
Libre, Nuevo Peramos: Vendido en construcción maisonette 78m2 de lujo, 2 niveles. Consta de …
$282,535
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Libre, Nuevo Peramos: Vendido bajo construcción maisonette 100 metros cuadrados de lujo, dos…
$270,762
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Se vende en maisonette de construcción 76sq.m. situado en la primera p…
$258,990
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 2
Libre, Nuevo Peramos: En venta maisonette 91 metros cuadrados fachada en 2do piso 2 niveles …
$262,385
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Área 110 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: En venta maisonette 110 metros cuadrados fachada en 1a planta 2 nivele…
$293,727
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: En venta maisonette 100 metros cuadrados fachada en el primer piso 2 n…
$274,837
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción Apartamento 85 metros cuadrados en planta baja d…
$269,494
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Venta Apartamento 67 metros cuadrados fachada situada en la primera pl…
$216,767
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Se vende en maisonette de construcción 90 metros cuadrados a 2 niveles…
$283,422
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Piso 3
Libre, Nuevo Peramos: Piso piso 116 sq.m. está en venta situado en el 3er piso de un edifici…
$266,871
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: En venta maisonette 91 metros cuadrados fachada en 1er piso 2 niveles.…
$292,928
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Estudio 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Estudio 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta apartamento 46 metros cuadrados fachada situada en el edificio d…
$152,323
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Apartamento 6 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Piso 3
4 -storey EDIFICIO EN VENTA 475 SQM CON 6 CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS DE 2007 deshabitada. …
$1,27M
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: En venta maisonette 91 metros cuadrados fachada en 1er piso 2 niveles.…
$292,928
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción Apartamento 90 metros cuadrados en 2a planta 2 n…
$298,787
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Casa 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta Casa 94 metros cuadrados situado en una parcela de 278 metros cu…
$266,871
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción maisonette 68 m2 fachada de 2 niveles (planta ba…
$185,620
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Vendido en construcción maisonette 74 metros cuadrados fachada en 2 ni…
$256,426
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Apartamento 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción semi-sótano Apartamento 57sq.m. Consta de 1 dorm…
$117,930
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Apartamento 3 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 3
Área 107 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta maisonette 107sq.m. en construcción, lujo 2 niveles (semi-baseme…
$324,835
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Apartamento 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Venta en construcción maisonette 55 metros cuadrados fachada en el pri…
$173,048
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Vendido en maisonette de construcción 75 metros cuadrados dos niveles …
$220,530
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta maisonette 87 m2 2 niveles (con ático). Consta de 2 dormitorios,…
$293,727
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Peramos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 1
Libre, Nuevo Peramos: Se vende bajo construcción maisonette 78sq.m. 2 niveles con ático. En …
$273,272
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